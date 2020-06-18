العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):
أعلنت خلية الأزمة في دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بينها كوادر طبية.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أنه تم تسجيل 40 حالة موجبة، بينها 6 من الكوادر الطبية، من خلال 184 مسحة تم فحصها في مختبر الصحة العامة في بعقوبة.
وأوضحت أن 6 حالات اكتسبت الشفاء التام، وبذلك يكون العدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء 134 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليبلغ عدد المتوفين 31 في المحافظة.
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