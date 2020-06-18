اخبار العالم

العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (أ ش أ):

أعلنت خلية الأزمة في دائرة صحة ديالي العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس "" بينها كوادر طبية.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أنه تم تسجيل 40 حالة موجبة، بينها 6 من الكوادر الطبية، من خلال 184 مسحة تم فحصها في مختبر الصحة العامة في بعقوبة.

وأوضحت أن 6 حالات اكتسبت الشفاء التام، وبذلك يكون العدد التراكمي الكلي لحالات الشفاء 134 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليبلغ عدد المتوفين 31 في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا