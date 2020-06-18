بالصور .. إغلاق نوافذ منزل مهجور للقضاء على خفافيش الخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أغلقت لجنة من الطب البيطري، بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مجلس مدينة الخانكة، وقسم شرطة الخانكة، اليوم الخميس، جميع منافذ منزل الأسمية المهجور بالمدينة، والذي تسكنه الخفافيش.

وتمكنت اللجنة من سد جميع منافذ المنزل بالبلاستيك، للقضاء على الخفافيش، وقال خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، إن اللجنة المشكلة عثرت على عدد هائل من الخفافيش، يبلغ عددها أكثر من 1000 خفاش، مشيرًا إلى أن المنزل مهجور ومكون من طابقين، ويجرى حاليًا التعامل معها.

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تداولوا فيديو ظهر فيه عدد كبير من الخفافيش، بمنطقة "الأسمية" بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والتي هاجمت الأهالي، وعدد من المنازل بالقرية، وطالب الأهالي بالقضاء عليها، خوفًا من أن تكون سببًا في نقل الأمراض المعدية.