كورونا في هولندا: الإصابات 49 ألفا و412 والوفيات 6093

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49,412 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6093 حالة. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.