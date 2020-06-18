«بشأن السكة الحديد» .. قرار جمهوري للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية. وذلك لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو والموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019. نشر القرار بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم .

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