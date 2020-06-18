شكرا لقرائتكم خبر عن 1331 حالة .. إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت إندونيسيا اليوم الخميس ، 1331 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات منذ بدء التفشي في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 42762.
وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة إن عدد الوفيات ارتفع 63 إلى 2339، إجمالا لتتصدر الدولة أعداد الوفيات في شرق آسيا باستثناء الصين.
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