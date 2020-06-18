خطط جديدة لسناب شات قد تنافس فيسبوك وغوغل وآبل

في التفاصيل، تعتزم الشركة إطلاق متجر للتطبيقات، وتوسيع منصة الألعاب الخاصة بها، وتقديم التسهيل للمطورين الخارجيين لتحميل نماذج التعلم الآلي لبناء تجارب الواقع المعزز. وستسمح أيضاً للتطبيقات الأخرى بدمج برنامج الكاميرا الخاص بها للمرة الأولى، وستعرض الشركات إلى جانب أصدقاء المستخدمين في خرائطها.ويُعتقد أن التحركات الجريئة تعكس ثقة سناب المتزايدة بأن سناب شات ستظل أكبر شبكة اجتماعية لا تنتمي إلى فيسبوك في الغرب. ومع أن سناب شات حققت طفرة في النمو في عام 2018، مع بلوغ عدد مستخدميها أكثر من 229 مليون مستخدم يومي، متفوقةً بذلك على تويتر، إلا أنها لا تزال متأخرة عن فيسبوك، وإنستغرام.

بدوره، قال بوبي مورفي، المؤسس المشارك للشركة، وكبير مسؤولي التقنية، لصحيفة الغارديان: "فيما يتعلق بالمستقبل بعيد المدى، إننا نؤمن بشدة بفكرة أن الحوسبة تتداخل مع العالم، خاصةً تقنية الواقع المعزز والكاميرا، اللذين سيكونان الأساس للتحول الرئيسي القادم في التقنية"، مضيفاً لذا ستلاحظ أنه في الكثير من إعلاناتنا أن الواقع المعزز والكاميرا يشقان طريقهما إلى العديد من الأشياء الأخرى التي نفعلها. نحن في المراحل الأولى لرؤية الواقع المعزز والكاميرا وهما مركز الحوسبة معًا".

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