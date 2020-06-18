بهذه الطرق يمكن حفظ الموز لأشهر طويلة

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عادة ما تتعرض ثمار الموز للاسوداد والتلف بعد مرور مدة قصير على شرائها ما يسبب تغير نكهتها. ولهذا يجب اتباع الطرق الصحيحة في حفظها وأولها وأكثرها نجاحاً أن يتم شراء الحبات غير الناضجة تماماً مع تغليف الجذور بقطعة من النايلون اللاصق.
كذلك يمكن اللجوء إلى حيلة أخرى تسمح بتناول الموز لمدة طويلة وهي القيام بتجميده. وفي هذه الحالة يجب اختيار الموز الأصفر وتقشير الثمار ثم تقطيع كل منها إلى حلقات.
كذلك يمكن اللجوء إلى طريقة التجفيف ولهذا تقشر الحبات أيضاً وتقطع وتبلل القطع بالقليل من عصير الليمون وتوضع في الفرن على درجة حرارة منخفضة قدر الإمكان. ويمكن إضافة القليل من الملح أو القرفة.
تترك القطع لتجف تماماً وبعد أن تصبح مقرمشة يتم إخراجها من الفرن وتركها تبرد قبل حفظها في علبة محكمة الإغلاق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.