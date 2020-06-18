بهذه الطرق يمكن حفظ الموز لأشهر طويلة

كذلك يمكن اللجوء إلى حيلة أخرى تسمح بتناول الموز لمدة طويلة وهي القيام بتجميده. وفي هذه الحالة يجب اختيار الموز الأصفر وتقشير الثمار ثم تقطيع كل منها إلى حلقات.

توضع الحلقات على صفيحة مغطاة بورق يمتص الرطوبة. توضع الصفيحة في الفريزر لمدة ساعتين. وبعد أن تجمد القطع يتم وضعها في أكياس خاصة وفي هذه الحالة يمكن الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن أشهر عدة. وهكذا يمكن استخدام الفاكهة لصنع مختلف أنواع الحلويات والبوظة.

كذلك يمكن اللجوء إلى طريقة التجفيف ولهذا تقشر الحبات أيضاً وتقطع وتبلل القطع بالقليل من عصير الليمون وتوضع في الفرن على درجة حرارة منخفضة قدر الإمكان. ويمكن إضافة القليل من الملح أو القرفة.