سماعة آبل اللاسلكية تنفجر في أذن أحد مستخدميها

تعرض شاب صيني لإصابة خطيرة بعد انفجار سماعات الأذن الخاصة بهاتفه الذكي في أذنه خلال الحديث بها. أصيب صاحب الـ23 عاما بإصابات وحروق في أذنه اليمنى بعد انفجار سماعات AirPods، في أذنه خلال استخدامه لها. وقع الحادث في 19 مايو/ أيار، ليخضع المصاب لمدة يومين لجلسات صحية تم إعطاؤه فيها عددا من العقاقير المضادة للالتهاب، كما ولوحظ بأنه بدأ يشكو من مشاكل في السمع بالإضافة لحصول نزيف في الأذن. وبحسب موقع Weibo الصيني للتواصل الاجتماعي، فإن الشاب اشترى السماعات من أحد المتاجر الشريكة لـApple. وأرسل المتجر عددا من السماعات إلى الشركة لمعرفة أسباب الحادث وعيوب السماعات. وبحسب موقع gizmochina فإن الشاب حصل على تعويضات بحسب القوانين المحلية المعمول بها.



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