سماعة آبل اللاسلكية تنفجر في أذن أحد مستخدميها

تعرض شاب صيني لإصابة خطيرة بعد انفجار سماعات الأذن الخاصة بهاتفه الذكي في أذنه خلال الحديث بها.
وقع الحادث في 19 مايو/ أيار، ليخضع المصاب لمدة يومين لجلسات صحية تم إعطاؤه فيها عددا من العقاقير المضادة للالتهاب، كما ولوحظ بأنه بدأ يشكو من مشاكل في السمع بالإضافة لحصول نزيف في الأذن.
وأرسل المتجر عددا من السماعات إلى الشركة لمعرفة أسباب الحادث وعيوب السماعات.
وبحسب موقع gizmochina فإن الشاب حصل على تعويضات بحسب القوانين المحلية المعمول بها.
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