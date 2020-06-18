امانة بغداد تمنع الاستيلاء على ارض حكومية جنوب بغداد

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن منع الاستيلاء على ارض حكومية جنوب بغداد وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الرشيد منعت الاستيلاء على ارض حكومية من خلال تقطيعها وبيعها كقطع اراضي سكنية ضمن منطقة الشهداء المحلة 875 جنوب بغداد". واضافت ان "ملاكات الدائرة تحركت على الفور وقامت بازالة المشيدات البنائية ومعالم التقسيم ووضع الارض تحت المراقبة".

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