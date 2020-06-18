في أحدث إطلالة لها لفتت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الكثير من الأنظار رغم بساطة خيارها حيث ارتدت سروال جينز عادياً ونسقته مع قميص وحذاء رياضي باللون الأسود.
وأكثر ما جذب الانتباه هو الحزام الذي أضافته إلى حقيبتها والموقع من Christian Dior حيث تميز بتصميم عريض بشكل لافت مع نقش يحمل اسم العلامة على جانبيه الأبيض والأسود. وتعليقاً كتبت نانسي: "خطوة خطوة، يوماً بيوم".
ويبدو أنه أثار الكثير من المعجبات اللواتي سألن عن ثمنه وعن كيفية الحصول عليه حيث حققت الصورة أكثر من 396 ألف إعجاب.
وهذا السؤال أجاب عليه أحد المتاجر الإلكترونية حيث أشار إلى انه يمكن شراؤه بسعر يصل إلى 1000 دولار أميركي. وذكر متجر آخر أن النسخة التي تتميز بلوني البيج والكحلي تتوفر بـ187 دولاراً فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: إليكٍ تكلفة أحدث إطلالة لنانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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