الزعيم التاريخي لكازاخستان نزارباييف مصاب بفيروس كورونا المستجد

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أصيب زعيم كازاخستان التاريخي نور سلطان نزارباييف الذي تنحى عن الرئاسة في الآونة الأخيرة وسلمها الى مقرب منه مع الاحتفاظ بنفوذه، بفيروس كورونا المستجد كما أفاد موقعه الالكتروني الرسمي الخميس.
وجاء على الموقع "للاسف فان الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد على زعيم الأمة كان إيجابيا، لكن ليس هناك ما يدعو الى القلق".
وكان نزارباييف الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الثمانين، تنازل السنة الماضية عن الرئاسة وسلمها الى قاسم-جومارات توكاييف لكنه لا يزال يحتفظ بنفوذه مع لقب "زعيم الأمة" ورئيس الحزب الحاكم "نور الوطن" ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.
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