العبيدي: أردوغان ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في سوريا وليبيا والعراق

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قال الكاتب والصحفي العراقي، حازم العبيدي، إن أردوغان انتهك كل القوانين الدولية بتدخلاته السافرة واحتلاله مدن سورية وعراقية وليبية، لافتا إلى أن قتله للمدنيين الأبرياء بحجج واهية يتطلب الوقوف ضد هذا السلوك الأردوغاني الذي أدى إلى خراب تركيا قبل البلدان التي قام باحتلالها. وأضاف العبيدي في تصريحات وفقا لوكالة أنباء "هاوار" أن "أردوغان أخذ يتخبط نتيجة أحلامه، مرة بتدخله العسكري واحتلاله للشمال السوري، ومرة بإسقاطه طائرات روسية وقتل طياريها، وفي اليوم الثاني يقدم اعتذاره لروسيا، ومرات أخرى يشكل ميليشيات سورية بعد أن كُشف أمره بدعم وإسناد داعش الإرهابية، ويشارك في استهداف المدن والقرى السورية حيث يقطنها الكرد. ونوه بأن أردوغان يرتكب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، ومرة أخرى يدعم أقرانه من الإخوان المسلمين الإرهابيين في ليبيا، وبكل وقاحة يحتل أرض عربية وهي ليبيا الجريحة مستخدمًا المرتزقة السوريين وميليشيات داعش الإرهابية.