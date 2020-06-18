شكرا لقرائتكم سعوا للسفر لسوريا ومصر.. اعتقال 3 لبنانيين ينتمون لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمن العام اللبناني اليوم الخميس، على تويتر اعتقال 3 لبنانيين ينتمون إلى داعش كانوا يستعدون للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بالتنظيم. وأضاف أن الموقوفين أجروا تدريبات تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية وقتل عسكريين.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان اليوم، أنه "في إطار متابعة تحركات الخلايا الإرهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين: ( أ.ز ) مواليد 1997، (ص.ز) مواليد 1996 و(إ.خ) مواليد 2000 لانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

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بالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم بايعوا تنظيم داعش وأقدموا على مناصرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحرضوا أشخاصا آخرين على مبايعة التنظيم. كما بينت التحقيقات أنهم سعوا للسفر إلى سوريا ومصر للالتحاق بصفوف تنظيم داعش.

كما أجروا تدريبات عسكرية ورماية بواسطة أسلحة حربية تحضيرا للقيام بأعمال إرهابية، وخططوا لقتل عسكريين من الأجهزة الأمنية.

بعد انتهاء التحقيق معهم أحيلوا إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين.