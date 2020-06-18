دراسة: الأجسام المضادة لفيروس كورونا يمكن أن تختفي بعد الشفاء

أعرب علماء صينيون، وأمريكيون عن قلقهم من أن الناس لن تبقى لديهم أبدًا أجسامًا مضادة لـCOVID-19، حيث تختفي في بعض الأحيان فورًا، بعد شفاء المريض، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست“.
وقد توصل العلماء إلى الاستنتاج المذكور، من خلال دراسات حول ظهور المناعة لدى الأطباء في ووهان، الذين كانوا على اتصال مباشر مع المرضى في مرحلة مبكرة من ظهور العدوى.
واتضح أن 4 في المائة فقط من 23000 شخص لديهم أجسام مضادة، بينما يمكن أن تنتقل العدوى إلى حوالي 25 في المائة من العاملين الطبيين.
وقال الباحثون أنفسهم: “بالكاد يمكن أن تنتج لدى الناس أجسام مضادة ضد هذا الفيروس لفترة طويلة”، بالإضافة إلى ذلك، تبين أن لدى أكثر من 10 في المائة من المرضى قد اختفت الأجسام المضادة من الجسم في غضون شهر بعد الشفاء.
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