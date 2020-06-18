الإصابات الجديدة بكورونا في 7 جهات وظهور الفيروس في 3 جهات بالمنطقة 1- التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الخميس، حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، التي همت 7 جهات من المملكة، فيما لم تسجل 5 جهات أي حالة جديدة.

واكتشف حوالي نصف حالات الإصابة الجديدة (45 حالة) بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي عرفت تسجيل 19 حالة خلال الـ16 ساعة الماضية، وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 11 حالة، وبجهة مراكش آسفي سجلت 7 حالة، وبجهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 5حالات.

وعرفت الحالة الوبائية تسجيل ظهور الفيروس في 3 جهات من الجهات المصنفة بالمنطقة رقم 1، وسجلت إصابة واحدة بكل من جهة الشرق وجهة العيون الساقية الخمراء وجهة كلميم واد نون.

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وبذلك يكون عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المغرب ارتفع، منذ بداية الأزمة، إلى 8985 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، موزعة بين: الدارالبيضاء- سطات 2957 حالة، ومراكش- أسفي 1657 حالة، وطنجة- تطوان- الحسيمة 1383 حالة، وفاس- مكناس 1063 حالة، والرباط- سلا- القنيطرة 916 حالة، ودرعة- تافيلالت 586 حالة، والشرق 200، وبني ملال- خنيفرة 129، وسوس- ماسة 90، وكلميم- واد نون 49، والداخلة- وادي الذهب 5 حالات، والعيون- الساقية الحمراء 7، مع الإشارة إلى أن عددا من الجهات لم تعد فيها أية حالة نشطة.

وباحتساب استقرار عدد الوفيات في 213 حالة، وتسجيل 6 حالة شفاء جديدة، يكون إجمالي عدد الحالات النشطة سجل ارتفاعا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليصل إلى 830 حالة، حتى صباح اليوم، يبقى جلها في جهات الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.