العيون.. توقيف مفتش شرطة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء

أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس الأربعاء ، مفتش شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للأمن بمنطقة المرسى التابعة لولاية أمن العيون، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أوقفت، بتاريخ 12 يونيو الجاري، أحد الأشخاص بمنطقة تبعد بحوالي 30 كيلومتر عن مدينة العيون، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج المخدرات.

وأوضح البلاغ، أن الأبحاث المنجزة، أسفرت عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في التواطؤ مع المشتبه فيه الموقوف، والتستر عن نشاطه الإجرامي، مقابل مبالغ مالية كان يتسلمها على سبيل الرشوة.

وقد تم -حسب البلاغ-، الاحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.