الدوزي يجري عملية جراحية

أجرى الفنان عبد الحفيظ الدوزي، ليلة أمس الأربعاء، عملية جراحية على مستوى العمود الفقري، وهي الثانية من نوعها.

وكشف مصدر مقرب من الدوزي، أن الأخير خضع لنفس العملية في السابق، ولم تكلل بالنجاح، وأجراها، ليلة أمس، للمرة الثانية، في انتظار التأكد من نتائجها.

وأكد المصدر نفسه أن الصورة، التي نشرها الدوزي، سبقت بلحظات التدخل الجراحي، الذي اختاره الفنان المغربي من أجل التخلص من الآلام الحادة على مستوى ظهره، والذي شكل له كابوسا حقيقيا.

ونشر الدوزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغزام، صورة له من غرفة العمليات، قبل لحظات من بداية العملية الجراحية، داعيا الله أن يشفيه.