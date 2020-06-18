طنجة.. حريق في منزل يتسبب في خسائر مادية جسيمة والوقاية المدنية تخمده

تمكنت عناصر الوقاية المدنية، أمس الأربعاء، في طنجة، من إخماد حريق، شب في إحدى المنازل، الموجودة على مستوى منطقة بني مكادة القديمة، ما تسبب في خسائر مادية دون وقوع إصابات.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الحريق أتى بشكل كامل على الأثاث، والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ السكان في البداية، ارتفاع الدخان الأسود في الحي، فيما سيطرت عناصر الوقاية المدنية على الحريق في وقت وجيز، وحالت دون انتقاله إلى المنازل المجاورة.

وباشرت السلطات المحلية والعناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.