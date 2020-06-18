- 1/2
- 2/2
تمكنت عناصر الوقاية المدنية، أمس الأربعاء، في طنجة، من إخماد حريق، شب في إحدى المنازل، الموجودة على مستوى منطقة بني مكادة القديمة، ما تسبب في خسائر مادية دون وقوع إصابات.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الحريق أتى بشكل كامل على الأثاث، والتجهيزات المنزلية، إذ لاحظ السكان في البداية، ارتفاع الدخان الأسود في الحي، فيما سيطرت عناصر الوقاية المدنية على الحريق في وقت وجيز، وحالت دون انتقاله إلى المنازل المجاورة.
وباشرت السلطات المحلية والعناصر الأمنية إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر طنجة.. حريق في منزل يتسبب في خسائر مادية جسيمة والوقاية المدنية تخمده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.