طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب المملكة.

وستظهر سحب منخفضة كثيفة نوعا ما، خلال الصباح والليل، فوق سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، وستكون مرفوقة بكتل ضبابية، وأحيانا بقطرات مطرية جد خفيفة. كما سيلاحظ، تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أوزخات مطرية، ورعد محلي، فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسايس. ومن المحتمل أن تهم خلال الفترة الممتدة مابين ليلة الخميس ويوم الجمعة كلا من الأطلس والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية وبالسهول الواقعة غرب الأطلس، أما بباقي الجهات الأخرى فستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية الى قليلة السحب، مع هبوب رياح محلية بالجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية والاقاليم الجنوبية .

أما الرياح فستهب قوية نوعا ما، وستهم الجنوب الشرقي والاطلس ، ومحليا السهول الواقعة غرب الأطلس. وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و27 درجة بمرتفعات الاطلس والريف والواجهة المتوسطية و بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 28 و 34 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والسهول الغربية للأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس و السفوح الجنوبية -الشرقية وسوس والشمال -الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 36 و 41 درجة بالجنوب-الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، في حين ستكون ما بين 41 و 44 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول السواحل الأطلسية.