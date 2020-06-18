نتنياهو: الإصابات بكورونا تتزايد ولن نفتح المرافق الاقتصادية أكثر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال مراسم بدء ولاية مدير عام وزارة الصحة الجديد وانتهاء ولاية سلفه، اليوم الخميس، إن "المرض يتصاعد مجددا. ولن نفتح المرافق الاقتصادية أكثر".

وأضاف أنه "لا شك أننا سنطالب بلجم المرض، فانتشاره يتصاعد مجددا. وسننفذ الخطوات المطلوب من أجل ضمان لجم هذا التصاعد، وبضمنها إغلاقات تنفسية. وسنفرضها فورا".

واعتبر نتنياهو أنه "لا يوجد بديل سوى تغيير سلوك الجمهور، وإلا سنضطر لاستخدام وسائل حازمة، وسنوقف الانفتاح وسنعمل الآن بأية طريقة منن أجل ضمان إنزال الدالة".

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من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الجديد، البروفيسور حيزي ليفي، "إننا في خضم كفاح شديد ضد وباء الكورونا، الذي يتطلب منا أداء قاسيا ومهنيا واجتماعيا واقتصاديا".

وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن تسجيل 261 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات النشطة إلى أكثر من 4092، فيما بلغت الوفيات 303 حالة وفاة، وهناك 37 حالة خطيرة، و28 مريضا يخضعون لتنفس اصطناعي.

كما وترقد في مستشفيات البلاد نحو 100 إصابة وصفت بالمتوسطة، فيما الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة جدا، يتم إخضاعها للرقابة والرعاية الطبية ضمن الحجر الصحي المنزلي أو الحجر الفندقي.