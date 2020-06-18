الاحتلال يعتقل 7 شبان في أنحاء الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، العديد من المناطق الفلسطينية ونفذت سبعة اعتقالات بحق الفلسطينيين. في البداية اختطفت وحدة المستعربين، شابًا من مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوة من المستعربين تسللت عبر مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، إلى المخيم، واقتحمت منزل الشاب محمد عبد الكريم أبو زينة، واختطفته، مضيفة أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من منزليهما في بلدة نحالين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كل من؛ حاتم يوسف الرفاتي من منطقة الجبل في مدينة بيت لحم، وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو طالب جامعي، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

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وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة صوريف في محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود هيثم صليبي يبلغ من العمر 27 عامًا، من بلدة بيت أمر، ومالك تيسير غنيمات من بلدة صوريف، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهما؛ مجد البوشي (32 عاما)، من حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وسائد الخطيب من بلدة المزرعة الغربية شمالي رام الله.