الهيئة العربية للطوارئ: إصابات كورونا في ارتفاع والوضع مقلق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرحت الهيئة العربية للطوارئ أن عدد المصابين العرب بفيروس كورونا بلغ لغاية مساء يوم أمس الأربعاء في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، 1516 مع تسجيل 37 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجلة في الأيام الثلاثة الماضية 129 إصابة، لتسجل نسبة ارتفاع تقدر بـ10% منذ مطلع الأسبوع.

ويلاحظ ارتفاع مقلق في كل من البلدات التالية: عرعرة النقب بلغ مجمل عدد الإصابات 134 مع تسجيل 38 إصابة جديدة منذ يوم الأحد الماضي، وباقة الغربية مع تسجيل 24 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع ليبلغ مجمل المصابين 57، ورهط مع تسجيل 27 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع وليبلغ عدد الحالات 198 حالة. وتبقى حورة في المكان الأول من حيث عدد الإصابات إذ بلغ عدد الإصابات 201.

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وفي المقابل، ارتفع عدد الإصابات في إسرائيل ليبلغ 19783 إصابة مع تسجيل 728 إصابة جديد منذ يوم الأحد الماضي وبنسبة 3.8%. ويذكر أن نسبة المصابين العرب من مجمل المصابين في إسرائيل تستمر في الارتفاع لتلغ 7.7%.

ومن جهة أخرى، بلغ مجمل المتعافين العرب 1010 أشخاص، ولتستمر نسبة المتعافين في الانخفاض، إذ بلغت 66%. وفي المقابل، ارتفع عدد الحالات النشطة في مجتمعنا لتصل أكثر من 500 حالة نشطة. وفي المقابل، بلغت نسبة المتعافين في المجتمع الإسرائيلي 80% من مجمل المصابين وليتبقى 4021 حالة نشطة.

بلغ عدد الفحوصات في المجتمع العربي 82903 أي بزيادة بلغت 5090 منذ الأحد الماضي، وبنسبة 6.5%. يذكر أن نسبة الفحوصات التي أجريت في المجتمع العربي من مجمل الفحوصات في إسرائيل (804743) انخفضت إلى 10.3.%