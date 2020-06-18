كفر سميع: توصية بعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصت لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الابتدائية على اسم سلمان فلاح في قرية كفر سميع، الأهالي بعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة، وذلك بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في القرية.

وأصدرت اللجنة بيانا، مساء أمس الأربعاء، جاء فيه إنه "بعد اجتماعنا، اليوم، مع رئيس المجلس والشرطة والطبيب المختص وإدارة المدرسة، وبعد سماع رأي جميع الجهات، قررنا أن نوصي بعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة، يوم الخميس (اليوم) فقط. يوم السبت نأخذ صورة واضحة عن الوضع، وعليه نقرر للأيام القادمة".

وأضافت أنه "بالإضافة إلى ذلك، نعلمكم أن أبواب المدرسة تبقى مفتوحة لاستقبال الطلاب، وذلك حسب تعليمات وزارة المعارف. لا توجد موافقة حاليا من وزارة المعارف لإغلاق المدرسة، وعليه فإن كل أهل يرغبون بإرسال أبنائهم لهم الحرية التامة في ذلك".

وختمت اللجنة بالقول إنه "نحن كلجنة أولياء أمور الطلاب، نطلب اتخاذ الاحتياطات بكل ما يتعلق بالخروج لأماكن عامة والتواصل مع الأقارب، والمحافظة على تعليمات وزارة الصحة، ونتمنى الصحة للجميع".