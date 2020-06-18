خمسة قتلى وجرحى بينهم طفلة بحوادث متفرقة في إب وسط فوضى أمنية

الخميس 18 يونيو 2020

قتل وأصيب خمسة من المواطنين بينهم طفلة بحوادث متفرقة بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا.



وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلا برصاص مسلحين بمديرية العدين غرب محافظة إب.

وبحسب المصادر فإن القتيلان هما عمر سعيد المجيدي ومنير محمد لطف.

Advertisements

وفي شمال إب، قتل مواطن يدعى "محمد بندر علي" برصاص مسلح في مديرية المخادر ، في ظل فوضى أمنية تشهدها المديرية.

وفي جنوب المحافظة، قتلت طفلة بمنطقة "الجشاعة" بمديرية ذي السفال في أحد الأعراس، في ظل فوضى أمنية تشهدها قرى ومناطق جنوب إب.

وفي حادثة خامسة، أصيب مواطن يدعى "اسحاق احمد شايع" برصاص مسلح في مديرية الظهار بمدينة إب، عاصمة المحافظة.