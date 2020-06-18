تخصيص قرابة 18 مليون دولار لمشاريع بيئية في اليمن

الخميس 18 يونيو 2020

اعتمد مرفق البيئة العالمي بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) والهيئة العامة لحماية البيئةـ مشروع تعزيز سبل المعيشة المستدامة والقدرة على التأقلم لسكان الريف في اليمن بتكلفة 17 مليون و800 ألف دولار.



ورحب القائم بأعمال وزير الزراعة والري توفيق الشرجبي باعتماد المشروع الذي يعد أحد اهم المشاريع الرائدة التي تربط بين عدة قضايا بيئية تهدف الى تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية والفوائد التي تقع ضمن أولويات العمل البيئي في عدد من القطاعات المتأثرة سلبا بالتغيرات المناخية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

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فيما أوضح القائم بأعمال رئيس هيئة حماية البيئة المهندس عمار العولقي أن قائمة الأنشطة المعتمدة سوف تشمل قطاعات الموارد المائية ودعم المجتمعات الزراعية والحفاظ على التنوع البيولوجي وهي مجالات ذات أهمية ملحة في اليمن.

وتخدم مكونات وانشطة المشروع عدة قطاعات إنتاجية هامة للتكيف مع التغيرات المناخية.

ومن المتوقع ان يتم خلال الفترة القادمة المضي قدما في اعداد وثيقة تصميم المشروع التي ستتضمن كافة التفاصيل لمكوناته وانشطته المشروع المختلفة والترتيبات المؤسسية والإدارية والمالية للمشروع وذلك بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والوزارة ومنظمة الفاو والجهات المعنية ومنها وزارة الثروة السمكية، والتخطيط والتعاون الدولي وغيرها.