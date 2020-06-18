عبد الرحمن العويس: الإمارات نموذج ملهم لدول العالم في مواجهة فيروس كورونا

الخميس 18 يونيو 2020

اعتبر وزير الصحة الإماراتي، عبد الرحمن بن محمد العويس، أن بلاده نموذج ملهم لدول العالم في مواجهة فيروس كورونا.



وقال العويس، في إحاطة صحفية، شارك فيها عبر مداخلة تلفزيونية، حسبما ما نقلته وكالة "وام" الرسمية"، إن "الإمارات وبعد مرور ما يقارب 5 أشهر من اكتشاف أول حالة لمرض COVID-19 استطاعت أن تكون نموذجا ملهما لدول العالم في الاستباقية والجاهزية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف وفق وكالة أنباء " وام " الإماراتية، أن بلاده "تثبت أنها قادرة على مواجهة هذا التحدي بكفاءة عالية، وبالاعتماد على كوادرها الوطنية في الصف الأول، وبالتزام شعبها وتعاونهم مع مختلف الإجراءات والقرارات الاحترازية".

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وفي غضون ذلك أشار العويس إلى أن الإمارات استطاعت "بفضل توجيهات القيادة... أن تحتل المركز الأول عالميا في عدد فحوصات COVID-19 للفرد، وذلك بعد تجاوز حاجز الـ3 ملايين فحص خلال فترة زمنية قياسية".

وشدد وزير الصحة الإماراتي على أن "الهدف منذ اليوم الأول لانطلاق الأزمة كان زيادة فحوصات COVID-19 على مستوى الدولة، والتأكد من إجراء فحوصات يومية لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، حيث ارتفع متوسط الفحص اليومي في الإمارات من 25 ألف فحص إلى أكثر من 40 ألف فحص حاليا".

وأشادت منظمة الصحة العالمية في أكثر من منسابة منذ تفشي وباء كورونا عالمياً مطلع عام 2020 الحالي - بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بدعم الدول المتأثرة بوباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"من خلال تقديم المساعدات والمستلزمات الطبية التي استفادت منها آلاف الأطقم الطبية والتمريضية في التصدي لهذا الوباء، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تقييد لحركة السفر، وفرض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من دول العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.