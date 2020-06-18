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شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع بفعل مخاوف من موجة ثانية لكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 18 يونيو 2020
تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الخميس إذ أطلق ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 في الصين وبعض الولايات الأمريكية حالة خوف حيال موجة ثانية من الإصابات، مما عصف بآمال تعاف سريع من تراجع اقتصادي مدفوع بالجائحة.
وقلص المستثمرون انكشافهم على المخاطر مع بلوغ العدد اليومي للإصابات في كاليفورنيا وتكساس مستوى مرتفعا جديدا، بينما عززت بكين قيودا على التنقل أمس الأربعاء.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش بعد مكاسب على مدى يومين، مدفوعة بالتفاؤل بشأن تحفيز عالمي يساعد الاقتصادات على تجاوز نزول مدفوع بفيروس كورونا.
وقاد قطاعا النفط والغاز والتعدين الانخفاض بين مؤشرات القطاعات الأوروبية، بينما سجل قطاع البيع بالتجزئة مكاسب عند الفتح.
وقفز سهم زالاندو الألمانية لبيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت 5.3% بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع زيادة أكبر في المبيعات وأرباح التشغيل في الربع الثاني مقارنة مع توقعات المحللين إذ تشجع الجائحة المزيد من الأشخاص على التسوق عبر الإنترنت.
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