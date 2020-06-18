شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة هائلة بأعداد الإصابات.. 176 ألف حالة جديدة بـ«كورونا» حول العالم خلال الـ24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهرت إحصائية نشرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم، سجّل خلال الـ24 ساعة الماضية 176 ألف إصابة، وهو أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.

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ووفقاً للإحصائية، فقد تخطى مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139.5 ألف حالة.

ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.

والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163.2 ألف حالة، والبرازيل (955.3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألفاً) والهند (366.9 ألف) وبريطانيا (300.7 ألف).