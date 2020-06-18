شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اليوم.. سحب قرعة بطولتي آسيا تحت 19 و 16 عاماً لكرة القدم في كولالمبور والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 ساعات - 7:36 صباحًا, 18 يونيو 2020 م المناطق - الرياض تقام اليوم مراسم سحب قرعة بطولتي آسيا تحت 19 و 16 عاماً لكرة القدم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كولالمبور.

ويشارك في بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 16 منتخباً هي منتخبات أوزبكستان “المستضيف” والسعودية “حامل اللقب”والبحرين وماليزيا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والعراق وقطر وطاجيكستان وإيران وإندونيسيا ولاوس وفيتنام واليمن وكمبوديا.

فيما يشارك في بطولة آسيا تحت 16 عاماً 16 منتخباً هي منتخبات البحرين “المستضيف” واليابان “حامل اللقب” , والسعودية والصين وأستراليا وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليمن وطاجيكستان والهند وإيران وقطر والإمارات وإندونيسيا وأوزبكستان وعمان،

وستقام القرعة بدون حضور إعلامي، على أن يتم بث سحب القرعة على المنصات الرقمية الرسمية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

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