الأمم المتحدة تدعو لمواجهة تحديات الهجرة القسرية والجوع وتغيّر المناخ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 5 ساعات - 7:24 صباحًا, 18 يونيو 2020 م
المناطق - الرياض
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مواجهة التحديات العالمية المستمرة المرتبطة بتدهور الأراضي، مثل الهجرة القسرية والجوع وتغيّر المناخ.
وأوضح غوتيريش، اليوم في كلمته الافتراضية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، أنه من خلال العمل والتضامن الدوليين، يمكننا توسيع نطاق إصلاح الأراضي والحلول القائمة على الطبيعة من أجل العمل المناخي وفائدة الأجيال المقبلة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى جهود مكافحة تدهور الأراضي، مثل مبادرة “الجدار الأخضر العظيم” في منطقة الساحل في إفريقيا التي أطلقها الاتحاد الإفريقي في عام 2007.
يذكر أن الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف هذا العام تحت شعار “غذاء. علف. ألياف”، وبهدف دعوة المجتمع الدولي إلى خفض فضلات الطعام، والتسوق في الأسواق المحلية وتبادل الملابس بدلا من شراء الألبسة الجديدة.
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