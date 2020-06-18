شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: حرس الحدود التركي يقتل طفلاً سورياً والان نبدء بالتفاصيل

قتل طفل سوري من مدينة معرة النعمان وأصيبت إمرأة وطفل آخر بجروح إثر استهداف عناصر من حرس الحدود التركي لمجموعة أشخاص تمكنوا الليلة الماضية من اجتياز الشريط الحدودي السوري-التركي من منطقة ريف إدلب. وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان نشره اليوم أن عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات حرس الحدود التركي "الجندرما" منذ انطلاق الثورة السورية إلى الآن بلغ 450 مدنياً، من بينهم 79 طفلاً دون الثامنة عشر و44 مواطنة فوق سن الـ18 عاماً.

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