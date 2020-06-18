شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: كورونا كشف مدى هشاشة المشروع الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
لافتة إلى أن أولى ردود الفعل، في ألمانيا ، كانت وطنية نوعا ما وليست أوروبية بالكامل. وأكدت أن ذلك لم يكن منطقيا.
وأضافت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي عن رئاسة ألمانيا الوشيكة لمجلس الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الألماني "بوندستاج": "لا يمكن لأي دولة أن تتجاوز الأزمة بشكل منعزل وبمفردها"، مؤكدة أن التضامن والتكاتف لم يكونا مهمين مطلقا بهذا القدر في أوروبا من قبل.
ودافعت ميركل مجددا عن القيود واسعة النطاق على الحريات من أجل مكافحة انتشار الفيروس، حتى وإن كان ثمن ذلك باهظا للغاية وأنه سبب نقاشات حساسة، ولكنها أكدت أنه لم يكن ممكنا الاستغناء عن اتخاذ هذه الإجراءات، موضحة أن بعضها سيظل ساريا.
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