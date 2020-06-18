شكرا لقرائتكم خبر عن 7790 إصابة جديدة بكورونا و 182 وفاة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 182 حالة وفاة بالإضافة إلى 7790 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس ( كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية . وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 7660 حالة وفاة و561091 إصابة بالفيروس التاجي. وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9621 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 313963 شخصا.

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