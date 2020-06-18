شكرا لقرائتكم خبر عن 7790 إصابة جديدة بكورونا و 182 وفاة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 7660 حالة وفاة و561091 إصابة بالفيروس التاجي.
وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9621 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 313963 شخصا.
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