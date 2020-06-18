شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صواريخ كاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية بسقوط أربعة صواريخ " كاتيوشا" الليلة الماضية داخل المنطقة الخضراء ببغداد دون خسائر بشرية أو أضرار مادية. وأوضحت الخلية في بيان صحفي مقتضب أن القوات الأمنية العراقية عثرت على منصة إطلاق الصواريخ قرب معسكر الرشيد جنوب العاصمة بغداد. ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من إعلان مجلس الأمن الوطني العراقي في اجتماع عقده أمس برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ,رفضه إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي, منوها باتخاذ إجراءات خاصة لمنع تكرارها.

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