شكرا لقرائتكم خبر عن 580 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

ةسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حينن بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100 ، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.