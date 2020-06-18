العثور على منصة إطلاق صواريخ "المنطقة الخضراء" جنوبي بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، العثور على منصة أطلقت منها صواريخ الليلة الماضية على المنطقة الخضراء ببغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان، إن القوات الأمنية عثرت على المنصة قرب معسكر الرشيد جنوبي العاصمة، دون مزيد من التفاصيل.

Advertisements

وكانت أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت بعد منتصف ليلة أمس داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد دون حدوث خسائر بشرية أو مادية.

كما سقطت ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا ليل الإثنين الماضي في محيط مطار بغداد الدولي دون خسائر تذكر .

وتمثل هذه الصواريخ امتداداً لسلسلة من القذائف التي تم إطلاقها على بغداد، وتحديداً المنطقة الخضراء التي تضم أهم مقار البعثات الدبلوماسية ومن بينها السفارة الأمريكية.