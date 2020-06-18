بعد 6 أشهر مماطلة.. إيران تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أرسلت إيران إلى كييف الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية المنكوبة التي أسقطتها بصاروخين مليشيات الحرس الثوري قبل نحو 6 أشهر.

وقال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد اسلامي في تصريحات صحفية إن أوكرانيا أعلنت توفير إمكانية لقراءة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي كانت تقل 176 راكبا، وتحطمت في طهران، مطلع العام الجاري، حسب شبكة دويتشه فيله الألمانية في نسختها الفارسية.

ووفقا لوزير الطرق في إيران لم يكن لدى الجانب الأوكراني في البداية الوسائل لقراءة الصندوقين الأسودين، لكن الأمريكيين أعطوهم إياه ووعدوا بالتعاون مع ممثل مصنع الطائرة نفسها في أوكرانيا، وفق قوله.

وفيما يتعلق بتفاصيل إعادة قراءة الصندوقين الأسودين، أشار المسؤول الإيراني إلى أن إعادة قراءة الصندوقين ستتم بحضور ممثلي إيكاو (منظمة الطيران المدني الدولي) في أوكرانيا، وإذا لم تساعد الظروف التقنية سيتم إعادة القراءة في فرنسا، وفق قوله.

واستهدفت دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في رحلتها رقم "752" وإسقاطها بواسطة صاروخين، بعد وقت قصير من مغادرتها مطار طهران في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي.



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ولقي ركاب الطائرة الأوكرانية مصرعهم جميعا، والذين كان من بينهم عشرات الكنديين والأوكرانيين والسويديين والأفغان والبريطانيين بالإضافة إلى الإيرانيين.

وتعرض مسؤولون إيرانيون لضغوط من أوكرانيا وكندا خلال الأيام الأخيرة لتسليم الصندوقين الأسودين ودعت أسر الضحايا إلى الشفافية وإجراء تحقيقات شاملة بشأن الحادث.

وتريد عائلات ضحايا الطائرة التوصل إلى هوية من أمر باستهدافها (الطائرة)، وهو مطلب دوما ما تتهرب منه طهران.



ومارست السلطات الإيرانية ضغوطًا على عائلات الضحايا لإجبارهم على التزام الصمت، ومن المتوقع أن تنشر رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة تقريرا مفصلاً في هذا الصدد.

يشار إلى أن النظام الإيراني لم يقدم المتهمين الضالعين في حادث إسقاط الطائرة إلى القضاء حتى الآن، رغم مصرع جميع الركاب.