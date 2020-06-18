آبي أحمد يستقبل "حميدتي" في زيارة "الملفات الحاسمة"

استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في إطار زيارة حالية هي الأولى التي يقوم بها الأخير للعاصمة أديس أبابا.

وتناول اللقاء الذي جرى في مكتب آبي أحمد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، وقضايا الحدود بين البلدين، فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

اهتمام رسمي وإعلامي

وحظيت زيارة "حميدتي" باهتمام كبير من الحكومة الإثيوبية وتغطية إعلامية محلية.

اهتمامٌ تجلى عند استقبال الضيف السوداني لدى وصوله مطار أديس أبابا من كبار المسؤولين الإثيوبيين على رأسهم نائب رئيس الوزراء دمقى مكونن، ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال أدم محمد، ووزير الخارجية غدو أندرجاتشاو.





Advertisements

أجندة الزيارة

وخلال زيارته التي تستمر يومين، سيبحث "حميدتي" مع كبار المسؤولين، العلاقات الثنائية وقضايا الحدود، والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وهو ما لفت له نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الذي قال في وقت سابق، إنه سيجري مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس، لمناقشة العلاقات بين البلدين، والملفات الإقليمية المتصلة بعملية السلام في المنطقة، إضافة إلى توحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية.

كما أنه سيتلقي خلال هذه المدة، مسؤولين في الاتحاد الأفريقي لمناقشة ملفات السلام وخاصة في جوبا والخرطوم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد استبعد الأسبوع الماضي، اندلاع حرب حدودية مع السودان بسبب الأزمة التي شهدها البلدان نهاية الشهر المنصرم.

ولفت إلى أنه أجرى مناقشات مع الحكومة السودانية حول الأحداث الأخيرة وتلقى مطالب مشروعة من الخرطوم سيتم حلها عبر الحوار والتفاهم المشترك.

وفي أبريل/نيسان الماضي، شهد السودان وإثيوبيا حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.