مقتل 4 باكستانيين في اشتباكات مع الهند بكشمير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت باكستان، الخميس، مقتل 4 مدنيين في اشتباكات مع الهند بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.

واستهدفت قوات حدودية هندية قرى بكشمير، بعد أيام من اشتباكات دامية بين القوات الهندية والصينية في المنطقة نفسها.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان، إن القوات الهندية أطلقت النار على مواقع للجيش ومدنيين في القرى بأسلحة ثقيلة خلال الليل.

ووقع الحادث عبر خط السيطرة، وهو حدود فعلية تقسم كشمير إلى شطرين تدير أحدهما باكستان وتدير الآخر الهند.

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واندلعت اشتباكات قاتلة على الحدود منذ أن قامت الهند بتجريد أجزاء كشمير الخاضعة لسيطرتها من وضع دستوري خاص في أغسطس/آب الماضي.

وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط ما لا يقل عن اثنتين من مروحيات المراقبة الهندية في الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتها التسلل إلى المجال الجوي للبلاد.

ويقع كشمير، وهو وادي ذو مناظر خلابة في منطقة الهيمالايا، في قلب النزاعات بين الهند وباكستان والصين، مما يجعله من أكثر المناطق عسكرة في العالم.

وخاضت كل من باكستان والصين حروبا ضد الهند، وهناك مخاوف من أن تتصاعد الاشتباكات الحدودية إلى صراع كامل.