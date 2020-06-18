قتلى في تفجير استهدف مدرسة في أفغانستان المزيد

الخليج 365الخميس 2020/6/18 01:04 م بتوقيت أبوظبي
قُتل سبعة طلاب على الأقل، اليوم الخميس، إثر انفجار قنبلة داخل مدرسة، في شمال أفغانستان.
وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة الواقعة في إقليم اشكاميش، بولاية تخار.
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