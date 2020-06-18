قتلى في تفجير استهدف مدرسة في أفغانستان المزيد

قُتل سبعة طلاب على الأقل، اليوم الخميس، إثر انفجار قنبلة داخل مدرسة، في شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة خليل أسير، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار سببه قنبلة هاون نقلت بشكل ما إلى داخل المدرسة الواقعة في إقليم اشكاميش، بولاية تخار.