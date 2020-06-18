إصابة الزعيم التاريخي لكازاخستان نزارباييف بكورونا المزيد

الخليج 365الخميس 2020/6/18 11:25 ص بتوقيت أبوظبي
أُعلن صباح اليوم الخميس، عن إصابة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف، بفيروس كورونا، وذلك قبيل أيام من احتفاله بعيد ميلاده الـ80.
وجاء على الموقع الإلكتروني الرسمي للرئيس السابق: "للأسف فإن الفحص الأخير للكشف عن فيروس كورونا المستجد على زعيم الأمة كان إيجابيا".
مستدركا "لكن ليس هناك ما يدعو إلى القلق"، مشيرا إلى أن نزارباييف "يواصل العمل عن بعد".
ونزارباييف الذي يحتفل الشهر المقبل بعامه الثمانين، كان قد تنازل العام الماضي، عن الرئاسة وسلمها إلى قاسم-جومارات توكاييف.
لكن الرجل لا يزال يحتفظ بنفوذه مع لقب "زعيم الأمة" ورئيس الحزب الحاكم "نور الوطن" ورئيس مجلس الأمن الكازاخستاني.
وخلال هذا الشهر، أعلن مسؤولون كبار في كازاخستان، إصابتهم بالفيروس، بينهم وزير الصحة، وكذلك الناطق باسم الرئيس.
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