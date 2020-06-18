سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 18 يونيو 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه اليوم الخميس، على شاشات البنوك العاملة في مصر، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا على شاشة البنك المركزي عند أسعار أمس 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في 18 بنكا مصريا، وسجل سعر صرف الدولار 3 مستويات مختلفة في مصر، بفارق قرشين بين أدنى وأعلى سعر.

وبذلك حافظ الجنيه المصري على أداء مستقر أمام الدولار خلال الأسبوع الجاري عقب موجة انخفاض متتالية وصلت بالسعر إلى أدنى مستوى له منذ 7 أشهر.

ويواجه الجنيه المصري ضغوطا في ظل تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي مع توقف السياحة، بينما يتوقع البنك الدولي أن تؤثر جائحة كورونا حتى على تحويلات العاملين في الخارج.

واتخذت مصر عدة خطوات من شأنها استعادة الزخم السياحي، كتحديد موعد استئناف رحلات الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل.

وكثفت الحكومة المصرية جهودها لإنعاش خزينة البنك المركزي بالنقد الأجنبي، حيث حصلت وستحصل على نحو 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما أصدرت أكبر طرح سندات في تاريخها بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت احتياطيات مصر الأجنبية قد تأثرت بجائحة كورونا حيث تراجعت في مايو/ أيار الماضي إلى 36 مليار دولار، مقارنة بـ45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط الماضي، وهو الشهر الذي تلاه ظهور كورونا في مصر.

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لكن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار جدد شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية حيث عادت إلى مستوياتها في ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس القادم اجتماعا لمراجعة أسعار الفائدة.

وعلى البنك المركزي حينها أن يختار بين خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتراض المحلي، أو تثبيت أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية وبذلك تظل السوق المصرية جذابة للأموال الساخنة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار، عند مستوى 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وتكرر السعر في بنكي مصر والأهلي اليوناني.

وسجل الدولار سعر أعلى قرشا واحدا، عند 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

أعلى سعر للدولار (السعر المهيمن)

وهيمن سعر 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع على الدولار في مصر، حيث تكرر على شاشات 18 بنكا هي الأهلي الكويتي، وبلوم، وميد بنك، والعربي الأفريقي الدولي، والمصري الخليجي، والتجاري الدولي، والاستثمار العربي، والتنمية الصناعية وبنك قناة السويس وعودة والمشرق وساييب والمصرف المتحد والكويت الوطني و البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي والمصري لتنمية الصادرات وكريدي أجريكول والمصرف العربي الدولي.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو 18.08 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي، وسجل الجنيه الإسترليني 20.17 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي عند 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل الدرهم الإماراتي 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 49.93 جنيه للشراء و52.70 جنيه للبيع.