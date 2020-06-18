سلطنة عمان تسجل 3 وفيات و739 إصابة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان الأربعاء تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 119 حالة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني إنه تم تسجيل739 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26818 حالة.

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وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 302 حالة لعمانيين، و437 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1467 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 13264.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.