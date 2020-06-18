بالصور.. تعقيم منطقتين في الإسكندرية بعد اكتشاف حالات إصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

نفذ حي العامرية أول في الإسكندرية، اليوم الخميس، أعمال تعقيم وتطهير شاملة لعزبة "العراوة" و"عبدالقادر قبلي"، بعد اكتشاف حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد– 19".

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إنه جرى التعقيم باستخدام الكلور والمطهرات المصرح بها من وزارة الصحة، لمنع انتشار العدوى.

وفي سياق متصل، شن حي العامرية أول، حملة لمكافحة البعوض بماكينة الضباب بشوارع "عادل المصري، مخزن الزيت، الوكالة، عزبة الهجانة"، حرصًا على صحة المواطنين.