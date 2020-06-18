زيادة الجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 55 و65 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

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واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و29 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.