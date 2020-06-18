أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق، حسبما اعلنتقناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها.
وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الحكومة أقامت ممرات تعقيم خاصة لحماية الرئيسمن فيروس كورونا المستجد في المنزل والعمل.
وظهرت تقارير في وسائل الإعلام الروسية مساء الثلاثاء عن الممرات، حيث يتم رش أي شخص يمر بمطهرات قاتلة للجراثيم والفيروسات.
وذكر المتحدث باسم فلاديمير بوتن، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إنه تم تثبيت ممر في منزل الرئيس خارج موسكو واثنين في الكرملين.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.