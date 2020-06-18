تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الخميس عن تسجيل 182 وفاة و7790 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 194 وفاة و7843 إصابة في إحصائية اليوم السابق، حسبما اعلنت

قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها.

وكان المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الحكومة أقامت ممرات تعقيم خاصة لحماية الرئيس

وظهرت تقارير في وسائل الإعلام الروسية مساء الثلاثاء عن الممرات، حيث يتم رش أي شخص يمر بمطهرات قاتلة للجراثيم والفيروسات.

وذكر المتحدث باسم فلاديمير بوتن، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إنه تم تثبيت ممر في منزل الرئيس خارج موسكو واثنين في الكرملين.