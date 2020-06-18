الصحة الفلسطينية: دخلنا موجة ثانية من جائحة كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن دخول البلاد في موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددة على أهمية تقيد المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، حسبما

أفادت قناة روسيا اليوم في خبر عاجل لها.

وكانت مدينة الخليل في الضفة الغربية اغلقت حدودها عند مدخل حلحول

بالسواتر الترابية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة ومحيطها.

وقرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، استنادا لإعلان القيادة الفلسطينية فرض

حالة الطوارئ، واتخاذ عدة إجراءات احترازية وقائية بعد تسجيل 35 إصابة في المدينة.