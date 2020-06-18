ترامب : لن نغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تغلق المتاجر والمؤسسات مرة أخرى، في الوقت الذي سجلت فيه عدة ولايات ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة"فوكس نيوز"، مساء الأربعاء: "لن نغلق البلد مرة أخرى. لن نكون مضطرين لذلك".
إلى ذلك صرح كل من المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كدلو، ووزيرالخزانة ستيفن منوتشين، بأن الولايات المتحدة لا يمكنها إغلاق النشاط الاقتصادي مجددا.
وكانت المطاعم وقاعات الألعاب الرياضية والمدارس وغيرها قد أغلقت أبوابها في مارس، مع سعي البلاد لاحتواء فيروس كورونا الذي أصاب حتى الآن 2.16 مليون أمريكي وأودى بحياة ما يقرب من 118 ألفا.
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