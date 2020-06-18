شاهد.. بوابات تعقيم لحماية بوتين من فيروس كورونا

قال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن الحكومة أقامت ممرات تعقيم خاصة لحماية الرئيس من فيروس كورونا المستجد في المنزل والعمل.
وظهرت تقارير في وسائل الإعلام الروسية مساء الثلاثاء عن الممرات، حيث يتم رش أي شخصيمر بمطهرات قاتلة للجراثيم والفيروسات.
وذكر المتحدث باسم فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الأربعاء، إنه تم تثبيت ممر في منزل الرئيس خارج موسكو واثنين في الكرملين.
وأضاف بيسكوف: "عندما يتعلق الأمر برئيس الدولة،
وظهرت معلومات حول ممر في مقر إقامة بوتين في نوفو أوغاريوفو لأول مرة على الموقع الرسمي لمنطقة بينزا، وهي مقاطعة تبعد نحو 550 كيلومترا جنوب شرق موسكو حيث تم تصنيع المعدات.
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