أغلقت مدينة الخليل في الضفة الغربية حدودها عند مدخل حلحول بالسواتر الترابية بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة ومحيطها. وقرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، استنادا لإعلان القيادة الفلسطينية فرض حالة الطوارئ، واتخاذ عدة إجراءات احترازية وقائية بعد تسجيل 35 إصابة في المدينة. حالة الطوارئ، واتخاذ عدة إجراءات احترازية وقائية بعد تسجيل 35 إصابة في المدينة. ومن ضمن ذلك، قرر إغلاق مدينة حلحول وقرية تفوح ومحيط منطقة عروض المسجد، مسجد المحسنين، لمدة 5 أيام حتى مساء الاثنين المقبل. عروض المسجد، مسجد المحسنين، لمدة 5 أيام حتى مساء الاثنين المقبل. ويسمح فقط بعمل محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في تلك المناطق المغلقة. كما قرر محافظ الخليل، أن تكون الصلاة في الأماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مدينة الخليل في الضفة الغربية بسبب تفشي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.